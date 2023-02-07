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Hokies bracketology: Enough runway?

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech got the Quadrant I that was so needed. Does it give the Orange and Maroon the juice to get on the right side of the bubble before the ACC Tournament?

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The Nitty Gritty

Record: 14-9 (4-8 ACC)
RPI: No. 45
KenPom: No. 48
NET: No. 50
Bracket Matrix: Fifth team out

Quadrant I: 3-5
Quadrant II: 2-3
Quadrant III: 3-1
Quadrant IV: 6-0

The big picture

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