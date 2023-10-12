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Hokies await Homecoming Deacons

Connor Mardian • HokieHaven
Hokie Haven Staff
@connormardian10
VT SMA' 24 Football and Men's Basketball writer

In preparation for the Hokies' Homecoming weekend and week number seven against the traveling Wake Forest Demon Deacons, Hokie head coach Brent Pry took to the media.


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