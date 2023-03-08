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{{ timeAgo('2023-03-08 07:58:05 -0600') }} basketball Edit

Hokies advance in ACC Tournament against Notre Dame

Connor Mardian
Hokie Haven staff

GREENSBORO, N.C. - The Hokies took down Notre Dame in a 67-64 thriller Tuesday night, in what proved to be an ACC tournament game for the ages.

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