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Hokies add UCLA transfer QB Collin Schlee
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
After the departure of some depth pieces at quarterback, the Orange and Maroon have re-added some of that depth.
UCLA quarterback (and Maryland native) Collin Schlee will finish his college career in Blacksburg.
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