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{{ timeAgo('2022-11-22 14:41:51 -0600') }} football Edit

Hokie snap counts and grades: Finish on a high note

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Hokie Haven has partnered with Pro Football Focus to bring you the behind-the-scenes stats from each Hokie game.

The Hokies didn't know Saturday's game would be their last of the year, but it's a solid way to finish.

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Quarterback

Quarterback
Player Snaps Passing Rushing Overall

Grant Wells

81

54.9

61.9

56.7
Jason Brown took one snap in the game
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