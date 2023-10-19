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Hokie opponent watch and rooting guide 2023: Week eight

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The college football season is fully under way. Did last weekend's results help the Hokies? Who should VT fans pull for this weekend?

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