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Hokie hoops 3-2-1: Conference play on the way

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech will have an ACC matchup with North Carolina this weekend before wrapping up non-conference play.

What have we learned since the team returned from Charleston? Three observations, two questions raised, and one prediction from recent matchups.

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Three observations

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