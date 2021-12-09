 HokieHaven - Highlights: Virginia Tech 93, Cornell 60
News More News
{{ timeAgo('2021-12-09 10:08:58 -0600') }} basketball Edit

Highlights: Virginia Tech 93, Cornell 60

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies made easy work of a pesky mid-major program Wednesday evening.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}