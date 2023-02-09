News More News
{{ timeAgo('2023-02-09 10:30:12 -0600') }} basketball Edit

Highlights: Virginia Tech 76, Boston College 82

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech couldn't get the job done in Cassell Coliseum. See the highlights form the action here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}