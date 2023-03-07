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Highlights: Virginia Tech 67, Notre Dame 64

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Relive the action from Virginia Tech's nail-biter win over Notre Dame in the ACC Tournament.

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