 HokieHaven - Highlights: Virginia Tech 62, Georgia Tech 58
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Highlights: Virginia Tech 62, Georgia Tech 58

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Darius Maddox and Keve Aluma led the Hokies to victory in Atlanta. Take in the action here.

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