 HokieHaven - Highlights: Virginia Tech 29, Virginia 24
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Highlights: Virginia Tech 29, Virginia 24

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech gained bowl eligibility with a rivalry win. See highlights, courtesy ACC Network.

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