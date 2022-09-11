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{{ timeAgo('2022-09-11 13:07:17 -0500') }} football Edit

Highlights: Virginia Tech 27, Boston College 10

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech took care of business with a dominating defensive performance. Relive the action with the condensed game.

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