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{{ timeAgo('2022-10-03 09:42:15 -0500') }} football Edit

Highlights: Virginia Tech 10, North Carolina 41

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

It wasn't pretty, but the Hokies took the field against North Carolina. Highlights from the action here.

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