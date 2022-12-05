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Highlights: Hokies take down UNC

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Virgiinia Tech started ACC play on a positive note with a win over North Carolina in Cassell Coliseum.

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