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Highlights: Hokies paste FSU

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Relive the action as Virginia Tech led wire-to-wire in the regular-season finale.

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