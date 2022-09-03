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Highlights: Hokies fall to Old Dominion

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech fell victim to turnovers and a big special teams play to suffer its second loss to old Dominion in program history.

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