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Highlights: Hokies fall at Clemson

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Relive the action as the Orange and Maroon couldn't quite get the job done in a solid performance against Clemson.

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