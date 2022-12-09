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Highlights: Hokies cruise over Dayton

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Virginia Tech made easy work of a team that had been a thorn in their side for a couple years. See the action here.

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