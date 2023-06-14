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From the film room: Gabriel Williams

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

One of the biggest pieces in Virginia Tech's 2024 class is Laurel (Md.) St. Vincent Pallotti linebacker Gabriel Williams.

The ranking speak for themselves: he's a four-star, the No. 12 rising senior in Maryland, and the No. 27 outside linebacker nationally. At 6-4, 195 pounds, he's got the frame. But does he have the game? We go to the film to find out.

Film

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