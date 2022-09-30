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From the film room: Aycen Stevens

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

With the season under way, the film review of Hokie commits has slowed... but we're back! Indianapolis Decatur Central linebacker Aycen Stevens is up today.

A 6-5, 230-pounder ranked the No. 34 outside linebacker nationally and the No. 8 senior in the Hoosier State, what does the film say about Stevens's college future?

Film

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