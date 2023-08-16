News More News
premium-icon
ago football Edit

Five Virginia Tech Hokies commits that can move up the rankings

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

High school football is set to begin in many places around the country this weekend. The latest Rivals250 is here, with no VT commits listed.

Can future members of Brent Pry's squad leverage the first point to change the latter for the next time the rankings are updated? Here are a few candidates.

Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}