 HokieHaven - First fall practice 2022
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First fall practice 2022

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

See footage of the Hokies' first day in action for the 2021 season.

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