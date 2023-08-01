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Fall camp is here! Hokies question marks

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The unofficial beginning of the 2023 season is here with the opening of Virginia Tech's fall camp.

Off a 3-8 season, there's plenty we don't know about this team (or at least, if we expect them to be improved, those things are unknowns). Let's run through some of the major storylines we'll be tracking in August.

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