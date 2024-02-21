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Faheem Delane sets VT official
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Perhaps Virginia Tech’s top overall target in the 2025 class is safety Faheem Delane. Now the Hokies know when they’ll host him for AJ official visit.
Delane will hit campus in late June.
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