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Emmett Laws discusses Virginia Tech commitment, upcoming official visit

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

PISCATAWAY, N.J. - Clint Cosgrove catches up with Rivals Camp Series New Jersey defensive line MVP Emmett Laws to discuss his upcoming official visit to Blacksburg, coaches and players he connected with throughout the recruiting process at Virginia Tech and his message to the Hokie fans.

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