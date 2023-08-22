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Derek Jones building Hokie DBs toward season kickoff

Connor Mardian
Hokie Haven staff

Cornerback coach Derek Jones took to the media last week to discuss the team's morale and how they are developing, as the Hokies enter the final stretch of practice before Week One.

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