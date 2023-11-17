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Defensive end Yvan Kemajou discusses Hokie offer

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

The Hokies have been hitting the recruiting trail hard looking at some of the top prospects on their board. One of the most recent to receive an offer was Class of 2025 defensive end Yvan Kemajou. The Hokies have gotten on him early as they are one of the only schools to offer along with Charlotte and Maryland.

The DMV-area prospect attends Paint Branch High School in Burtonsville, Maryland.

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