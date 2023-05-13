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{{ timeAgo('2023-05-13 09:45:52 -0500') }} football Edit

Decision Day: 2024 ATH Javier Etheridge talks top schools

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

Just recently 2024 three-star athlete Javier Etheridge announced his top schools. The teams that made the cut were Indiana, Penn State, Pitt, Virginia Tech, Wake Forest, and West Virginia.

The Ohio standout plans to announce his decision today and the Hokies are a team of high interest.

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