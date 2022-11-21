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{{ timeAgo('2022-11-21 12:10:00 -0600') }} football Edit

Curtis Simpson visits Blacksburg, has more planned

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

Kings Mountain (N.C.) 2024 defensive end Curtis Simpson was among the list of visitors for Virginia Tech's game against Georgia Tech. Today, Hokie Haven was able to catch up with him about his recruitment and his relationship with the Hokies staff.

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