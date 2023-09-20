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ago football Edit

Crucial point arrives for the Hokies

Connor Mardian
Hokie Haven staff

BLACKSBURG, Va.- After the Hokies drop back-to-back games vs. Big Ten opposition, their sights are now set on Sun Belt opponent Marshall as the Orange and Maroon prepare to travel to Huntington, W.Va. to take on the Thundering Herd. Head coach Brent Pry took to the podium to discuss how his Hokies are looking.

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