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Commitment breakdown: Virginia Tech flips Nebraska QB commit William Watson

William Watson
William Watson
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

William "Pop" Watson completed his expected flip from Nebraska to Virginia Tech on Sunday. On the heels of his second visit to Blacksburg, the Springfield (Mass.) Springfield Central star quarterback announced his commitment to the Hokies, becoming their second quarterback commitment in the 2023 class.

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