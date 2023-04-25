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Class impact: Emmett Laws to VT

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies' defensive line class is beginning to fill out. Hyattsville (Md.) DeMatha three-star Emmett Laws joins Deric Dandy as a commit.

At 6-2, 265 pounds, Laws is ranked the No. 16 rising senior in Maryland and the No. 19 defensive tackle nationally. But what does his commitment mean for the future of the class - and in the longer term, the Hokies' program?

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