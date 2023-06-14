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Class impact: Aidan Lynch to VT

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies' biggest - in a literal sense - commitment of the week came from New Jersey offensive tackle Aidan Lynch.

The 6-7, 285-pounder is a three-star unranked at his position or within the Garden State. But what does the Flanders (N.J.) Mount Olive prospect's commitment mean for the future of the Virginia Tech class and the long-term of the program?

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