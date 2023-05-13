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{{ timeAgo('2023-05-13 07:00:00 -0500') }} football Edit

Charlotte LB Jaden Smith sets OV to Virginia Tech

Tyler Bannerman • HokieHaven
Recruiting Writer
@realtbannerman

The Hokies recently received some good news when 2024 outside linebacker Jaden Smith announced he will be taking an official visit to Blacksburg this summer

He will be visiting the weekend of June 9 and take another look at the Hokies program. Smith has previously visited on multiple occasions, most recently for the spring game April 15.

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