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football
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Brody Barnhardt had the Hokies in his top three
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Charlotte (N.C.) Providence Day three-star Brody Barnhardt projects as one of North Carolina's top safeties in the 2024 class. With a number of programs in pursuit, the 6-0, 175-pounder has named an early top three.
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