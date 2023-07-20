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Brent Pry on Adam Breneman's Next Up

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech Hokies head coach football Brent Pry recently joined Next Up with Adam Breneman, hosted by the former Penn State tight end.

While the head Hokie isn't sharing state secrets, there are some interesting takeaways from the appearance.

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Program build and a look toward 2023

"[Offensive coordinator Tyler Bowen]'s doing awesome. Moving into quarterbacks, which... I wanted to do it when I took the job, and he talked me out of it. We've got a chance to get it right."
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