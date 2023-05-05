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Beran brings it to Blacksburg

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech added a major piece to its 2023-24 hoops roster in the form of Northwestern transfer Robbie Beran.

What will the Richmond native provide to the Orange and Maroon, though? We caught up with Wildcat Report's Louie Vaccher for the inside scoop.

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Can dunk and yell at the same time.
Can dunk and yell at the same time. (Northwestern Athletics)
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