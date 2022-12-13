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{{ timeAgo('2022-12-13 08:16:43 -0600') }} football Edit

Ayden Greene breaks down VT commitment

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech wide receiver commit Ayden Greene sits down with Rivals.com Midwest Analyst Clint Cosgrove to discuss his pledge.

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