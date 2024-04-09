Advertisement
News More News
ago football Edit

Audio: Tim Sullivan on ESPN Richmond's Border to Border with Matt Josephs

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

What's going on in the world of Hokie hoops with rosters in major flux? What's the deal with the Spring Game?

Tim Sullivan joined ESPN Richmond's Matt Josephs on Border to Border to discuss the latest.

Listen here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement