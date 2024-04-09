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Audio: Tim Sullivan on ESPN Richmond's Border to Border with Matt Josephs
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
What's going on in the world of Hokie hoops with rosters in major flux? What's the deal with the Spring Game?
Tim Sullivan joined ESPN Richmond's Matt Josephs on Border to Border to discuss the latest.
Listen here.
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