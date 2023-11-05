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ACC, SEC, Big Ten, and Big 12 offers flying in for 2025 ATH Zymear Smith

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Offers were flying in for Zymear Smith this past week. The 2025 prospect out of Ridgley (Md.) North Caroline added offers from ACC, SEC, Big Ten, and Big 12 teams since Halloween and he's not done yet. Smith also has a couple visits in the works as the college regular season comes to a close.

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