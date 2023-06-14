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757 defensive lineman Gerard Johnson down to two
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
As Virginia Tech's 2024 recruiting class continues to build, the Orange and Maroon have made the finalists' list for Gerard Johnson.
The three-star defensive end out of Virginia Beach Cox is ranked as the No. 20 rising senior in the Commonwealth. And he has every intention of staying i it for his college ball.
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