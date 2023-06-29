PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2024 wing Isaiah Abraham down to four
Tim Sullivan
•
HokieHaven
Editor
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
As the Hokies look to reignite their 2024 recruiting class, a top-100 prospect has Mike Young's crew in his final four.
Fairfax (Va.) Pail VI wing Isaiah Abraham will pick from a small handful of programs, with Virginia Tech in the hunt.
Not a HokieHaven.com subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on The Gobbler!
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDI0IDTirZDvuI8gSXNhaWFoIEFicmFoYW0gaGFzIGN1dCBoaXMg
bGlzdCB0byBmb3VyIHByb2dyYW1zLCBoZSBhbm5vdW5jZWQuIEhlcmUgYXJl
IHRoZSBzY2hvb2xzIGhl4oCZcyBjb25zaWRlcmluZzo8YnI+PGJyPlZpcmdp
bmlhIFRlY2g8YnI+TWFycXVldHRlPGJyPlByb3ZpZGVuY2U8YnI+VUNvbm48
YnI+PGJyPkFicmFoYW0gaXMgYW4gYXRobGV0aWMgd2luZyB3aXRoIG1ham9y
IGJvdW5jZSBhcm91bmQgdGhlIHJpbS4gQSBnb29kIHNjb3Jlciwgc29saWQg
cmVib3VuZGVyIGFuZCBndXkgd2hvIGNhbiBkZWZlbmQgbXVsdGlwbGXigKYg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2R4dUJRT1RuTk4iPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9keHVCUU9Ubk5OPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IDI0LzcgSGlnaCBTY2hv
b2wgSG9vcHMgKEAyNDdIU0hvb3BzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tLzI0N0hTSG9vcHMvc3RhdHVzLzE2NzMzNjI5MjI5MzQ4NzgyMDg/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news