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2024 power forward Garrett Sundra committing this week

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's 2024 hoops recruiting class is still looking for a pledge, and one target comes off the board Thursday.

Fairfax (Va.) Paul VI forward Garrett Sundra, who previously named the Hokies among his five finalists, will make the call in early afternoon.

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