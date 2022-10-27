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2022 Virginia Tech Hokies football preview: NC State

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

After a week off to lick some wounds and self-scout, the Hokies take to the road once more. Raleigh and NC State are on the docket tonight.

How can NCSU adapt to losing starting QB Devin Leary?
How can NCSU adapt to losing starting QB Devin Leary? (Ken Martin/The Wolfpacker)

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The essentials

Opponent: NC State (5-2, 2-2 ACC)

Time, Channel: Thursday, Oct. 27 • 7:30 p.m. • ESPN

Location: Raleigh, N.C.

Weather: 63°, 1% chance of rain, 49% humidity, 7 MPH NE wind

The Line: Virginia Tech +13.5, O/U 39

Virginia Tech pass offense v. North Carolina State pass defense

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