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2022 Virginia Tech Hokies football preview: Duke

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Hokies have coughed up opportunities to win twice in two weeks. Can Lady Luck finally smile on them in Durham?

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The essentials

Opponent: Duke (6-3, 3-2 ACC)

Time, Channel: Saturday, Nov. 12 • Noon • ACC Network

Location: Lane Stadium

Weather: 71°, 6% chance of rain, 73% humidity, 6 MPH SSW wind

The Line: Virginia Tech +9.5, O/U 49.5

Virginia Tech pass offense v. Duke pass defense

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