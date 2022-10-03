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2022-23 maroon hoops jerseys revealed

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

The Virginia Tech basketball program revealed this season’s maroon uniform.

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With a large Flying VT on the chest and an orange flourish on the left thigh, the jerseys have some tweaks to those of previous seasons.

The Hokies won the ACC Tournament and made the Big Dance last season, and if they’re to repeat the feat this year, they’ll do it in style.

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